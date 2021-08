Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná emitiu um alerta para possíveis golpes que podem ser aplicados por meio de falsos sites que prometem agendamento para emissão da carteira de identidade (RG). Apenas sites oficiais do governo do estado oferecem o serviço.

Segundo a polícia, os sites falsos prometem agilizar o agendamento com a cobrança de uma taxa. Além disso, os portais exigem dados pessoais, como CPF e endereço.

Moradores que fizeram o agendamento em sites falsos chegaram a procurar pelo atendimento em um posto para emissão do documento. No local, perceberam que nenhum horário estava agendado.

A orientação é para que as pessoas prestem atenção na terminação do endereço eletrônico. Sites com final PR.GOV.BR são canais oficiais do governo de estado.

Enquanto isso, portais com final .COM ou .NET são comerciais, ou seja, não oferecem o serviço.