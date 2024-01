Ação da Polícia Civil da 12ª Subdivisão de Jacarezinho na tarde de segunda-feira (29), resultou na prisão de um homem de 32 anos pelo crime de homicídio doloso qualificado.

Ele foi indiciado pelo assassinato do adolescente Marcos Vinícius Dauan Ferreira, encontrado morto no dia 9 de novembro de 2023 em um local conhecido como “Rua da Pedreira” no município.

Laudo do Instituto Médico-Legal (UETC) indicou que a causa da morte deu-se por lesões pérfuro-cortantes (três entradas), além de possível tortura, pois os legistas também constataram que houve carbonização na região do pênis e bolsa escrotal da vítima.

Os vestígios dos ferimentos na região íntima do ofendido denotavam indícios de crime passional.

Com o aprofundamento das investigações, foi revelado que a vítima manteve um relacionamento amoroso com a esposa de um detento que, ao sair da prisão, o ameaçou de morte. Na mesma ocasião, a esposa registrou ocorrência na Delegacia da Mulher sobre agressões físicas. Na tarde em que o jovem desapareceu, um possível emissário do homem preso teria reiterado as ameaças.

Além do cumprimento do mandado de prisão, pedido pela Polícia Civil, houve inspeção na residência do suspeito, sendo localizadas porções de maconha, crack, dinheiro e balança de precisão. Também houve pedido de afastamento de sigilo do monitoramento eletrônico do investigado.

O inquérito policial deve ser encaminhado para a Justiça no prazo de trinta dias.

O homem preso já registrava passagem pelo crime de tráfico de drogas.