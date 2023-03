Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta semana, os policiais civis da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho recuperaram um celular roubado e realizaram a devolução para a vítima.

ENTENDA O CASO – Em dezembro de 2022 houve um roubo nas proximidades do Bairro Pedreira, na cidade de Jacarezinho, momento que um casal suspeito, mediante o emprego de violência, consistente em aplicar um golpe no pescoço da vítima (gravata), roubaram seu celular, avaliado em cerca de R$ 1.000,00, deixando a vítima caída no chão e se evadindo na sequência.

A Polícia Civil realizou investigação e conseguiu identificar os autores, que foram devidamente indiciados em inquérito policial, já havendo denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná.

Mesmo com a identificação dos suspeitos, as investigações continuaram para recuperar o celular da vítima, sendo que nesta semana, após incursões pelo Bairro Nossa Senhora das Graças, a polícia civil conseguiu recuperar o celular roubado, que estava sendo utilizado por terceira pessoa, que será responsabilizada pelo crime de receptação, consistente em comprar objeto de origem criminosa.

Após a devolução, as diligências continuam para identificar quem teria comprado o celular dos suspeitos e vendido para o possuidor, podendo também ser responsabilizado por receptação.

A Polícia Civil alerta a população sobre a compra de objetos de origem desconhecida, que consiste em crime de receptação, sendo responsabilizado o possuidor, mesmo que alegue não saber da origem criminosa.