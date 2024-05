A Polícia Civil do Paraná (PCPR) promoverá ações de orientações de conscientização e prevenção ao uso de drogas, em alusão ao Junho Branco, no sábado (1) e domingo (2), no Jockey Plaza Shopping, no bairro Tarumã, em Curitiba. Durante a ação, serão distribuídos materiais orientativos sobre o tema e realizadas apresentações de cães policiais do Núcleo de Operação com Cães (NOC). Além disso, policiais civis estarão disponíveis para tirar dúvidas.

No sábado a atividade será realizada das 16h às 22h, sendo que as apresentações com os cães serão entre 18h e 20h. No domingo, a ação acontece das 14h às 20h e as apresentações às 16h e 18h.

A delegada Ana Cristina Ferreira ressalta que a conscientização é uma forma de prevenir o uso de entorpecentes.

“O Junho Branco é uma iniciativa importante para enfrentar o problema do uso de drogas na sociedade. Ao focar na conscientização, a campanha contribui para prevenir o uso dessas substâncias, especialmente entre jovens e adolescentes, que são grupos particularmente vulneráveis”, destaca a delegada.

O delegado Cristiano Quintas informa que, durante o mês, a instituição promoverá eventos com intuito de conscientizar a população sobre o assunto. “Isso é para conscientizar a população sobre esse problema que nos acomete, que é o uso abusivo de drogas. Durante o mês de junho, nós realizaremos diversas palestras em escolas, faculdades, com o mesmo intuito de prevenir o uso de drogas e conscientizar a respeito dos malefícios que a droga traz, na saúde física e mental e também os males sociais que nos traz”, destaca o delegado. A iniciativa faz parte do programa PCPR na Comunidade e da campanha nacional do Junho Branco, que realiza ações referentes ao combate e prevenção ao uso de drogas.