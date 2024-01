A Polícia Civil de Wenceslau Braz e Ibiporã elucidou o assassinato do sitiante Roque Bronqueti, de 72 anos, ocorrido no início do mês.

Uma mulher identificada como Maria Fernanda foi presa nesta quarta-feira (17). As outras três pessoas envolvidas no crime, Claudiane Machado, Claudeci Ferreira Lima Júnior e Lucas Aparecido dos Santos Dias, são consideradas foragidas da justiça.

A Polícia Civil divulgou foto e nome dos foragidos e pede que quem tiver informações sobre o paradeiro deles denuncie pelos telefones 181, 197 ou (43) 3528 2732. As denúncias são anônimas.

O corpo de Roque Bronqueti foi encontrado no Rio Tibagi, em Jataizinho, no dia 6 de janeiro. Ele estava com as mãos e pés amarrados e a causa da morte foi afogamento.

De sua casa foram levados diversos pertences, além da caminhonete, uma Nissan Frontier. Também há suspeita de que os bandidos tenham levado dinheiro da vítima. O veículo foi localizado poucos dias depois em uma casa em Londrina, ainda com parte dos objetos levados no crime.

Roque Bonqueti deixou três filhos e netos. Seu sepultamento aconteceu dois dias após o corpo ser localizado, no cemitério de Wenceslau Braz, em um forte clima de consternação.