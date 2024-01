A Polícia Civil elucidou, em menos de 24 horas, a autoria do homicídio de Ivan Vilcher, de 36 anos, em Jacarezinho/PR. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (12), na rua Rio Grande, no bairro Vila Silas.

Segundo a polícia, o autor do crime é um homem que teve uma desavença com o irmão da vítima. As divergências entre os dois homens geraram uma série de ameaças, que culminaram no homicídio.

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local. A Polícia Civil, por meio do delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, realizou diligências e ouviu testemunhas, o que permitiu identificar o autor do crime.

O inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. A Polícia Civil protocolou um pedido de prisão preventiva contra o assassino, cuja identidade não foi divulgada para não atrapalhar as investigações.