Um homem foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira (29) por receptação de fios furtados em Carlópolis. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Carlópolis após diversos furtos de fiação e outros objetos em residências da cidade desde o fim de dezembro de 2023.

As investigações apontaram que o proprietário de um ferro velho na cidade estava comprando os produtos furtados. Com base nas informações, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão no local, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Durante a operação, diversos fios de cobre e outros materiais furtados foram encontrados e devolvidos às vítimas. O proprietário do ferro velho, que já tinha passagem criminal, foi preso em flagrante por receptação.

A Polícia Civil já identificou o autor dos furtos e ele será indiciado.