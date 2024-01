Durante a semana passada, a Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão em Jacarezinho, conduziu uma série de investigações que levaram ao esclarecimento de diversos casos de furto no município. Os boletins de ocorrência inicialmente registrados não identificaram os responsáveis, desencadeando uma intensa busca por parte das autoridades policiais.

Após diligências de campo, os agentes conseguiram identificar os autores dos delitos, possibilitando a atuação do Ministério Público para a devida responsabilização criminal dos envolvidos.

Entenda os casos

No dia 18 de janeiro, aproximadamente às 11h20, uma motocicleta Honda CG 160 Fan, pertencente a um idoso de 71 anos, foi furtada em frente a um bar na Vila São Pedro. Após investigações, os policiais identificaram o autor do crime, que, segundo relatos familiares, estava passando por um surto psicótico no momento do fato. A motocicleta foi recuperada e devolvida à vítima.

Em 21 de janeiro, durante a madrugada, uma residência na Vila Rural foi invadida e um botijão de gás foi furtado, seguido por um incêndio no local. Os investigadores conseguiram identificar o autor, um homem de 38 anos com histórico de furtos e uso de drogas. Ele foi indiciado por furto qualificado e incêndio criminoso.

Um homem de 36 anos registrou um boletim de ocorrência relatando o furto de luminárias de sua construção em 20 de janeiro, por volta das 23h17, na rua Benjamin Constant. Após análise das imagens, os agentes identificaram o autor, também de 38 anos e com histórico criminal em São Paulo, indiciando-o por furto.

Em outro caso no mesmo dia, um casal denunciou o furto de cerca de R$300 de sua carteira, que estava dentro de um veículo estacionado na rua do Rosário. A investigação levou à identificação do mesmo criminoso envolvido no roubo das luminárias, um homem de 38 anos.

No dia 17 de janeiro, por volta das 11h, dentro de uma farmácia no centro da cidade, um celular Xiaomi Redmi foi furtado de uma vítima de 34 anos. A Polícia Civil conseguiu identificar a autora, uma mulher de 43 anos, e recuperar o aparelho.

A Polícia Civil reitera seu compromisso em elucidar os crimes e responsabilizar os autores, contribuindo para a segurança da comunidade de Jacarezinho.