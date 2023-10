Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, identificou e prendeu o autor de um roubo a uma farmácia na área central da cidade, ocorrido na manhã de quarta-feira (25).

O assaltante foi localizado em uma propriedade rural no município de Santo Antônio da Platina, na manhã desta quinta-feira (26). Ele confessou o crime e informou que contou com a ajuda de um comparsa para transportá-lo ao local do roubo.

Segundo o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, a equipe de investigação recebeu informações de policiais civis do Estado de São Paulo (Ourinhos/SP), que haviam detido um homem para ser qualificado em relatório policial, que teria admitido sua participação no crime.

Com base nessas informações, as equipes da Polícia Civil de Jacarezinho se deslocaram até a propriedade rural em Santo Antônio da Platina, onde localizaram o suspeito. Ele autorizou buscas em sua casa, que resultaram na localização de roupas usadas no crime, conforme filmagem e descrição das vítimas.

Questionado na unidade policial mediante recursos audiovisuais, o suspeito confessou a prática do crime de roubo e apontou que contou com ajuda de um comparsa para transportá-lo ao local do assalto.

O delegado Tristão informou que protocolou o pedido de prisão do suspeito à Justiça, que atendeu a solicitação.

O crime

O roubo aconteceu na manhã de quarta-feira (25), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Jacarezinho.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem entrou na farmácia, anunciou o assalto e exigiu que a gerente entregasse os medicamentos ‘Ozempic’ e ‘Saxenda’.

A gerente disse que o homem não mostrou a arma, mas a todo momento fazia menção de estar armado. Ela então entregou os medicamentos ao criminoso, que fugiu em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.

Os medicamentos subtraídos são usados no tratamento de diabetes e, ultimamente, também têm sido utilizados para emagrecimento.

Assaltante

O homem que roubou a farmácia tinha aproximadamente 1,80 de altura, magro, com pele morena clara e cabelos pretos. Ele vestia calça jeans azul, moletom preto e boné preto.