A Polícia Civil iniciou os interrogatórios para esclarecer o assassinato de João Pedro Brunetti Coutinho, de 16 anos, em Santo Antônio da Platina/PR. O corpo do adolescente foi encontrado na tarde de segunda-feira (11) no Rio das Cinzas, às margens da PR-439, com as mãos e pés amarrados, amordaçado, e com uma perfuração no crânio provavelmente causada por disparo de arma de fogo.

Na manhã desta quarta-feira (13), o delegado Rafael Guimarães tomou os depoimentos da mãe e do padrasto do adolescente, as informações, no entanto, serão mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações.

O titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil disse ao Tá no Site que todas as suspeitas sobre a motivação do crime estão sendo investigadas, e que a colaboração da população por meio de denúncia anônima é fundamental para esclarecer o homicídio. As informações podem ser repassadas por meio dos números telefônicos: 181, 190 e (43) 3534-8902.

Apuração

Conforme apurou a reportagem, João Pedro saiu de casa no fim da tarde de domingo (10) dizendo à mãe que retornaria até às 21h30, o que não aconteceu. A família divulgou o desaparecimento do adolescente nas redes sociais e registrou um boletim de ocorrência. Pouco tempo depois, parentes foram informados que João Pedro teria sido sequestrado por dois homens, no início da noite, nas proximidades de uma lanchonete localizada na área central da cidade. Na tarde de segunda-feira (11), o padrasto encontrou o corpo do adolescente no Rio das Cinzas, entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.