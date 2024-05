Na noite de ontem, 1º de maio, um confronto armado entre grupos ciganos foi registrado no bairro João Furtado, em Santo Antônio da Platina/PR. A ocorrência foi desencadeada por uma disputa originada na Bahia, que resultou em disparos de arma de fogo. O fato foi amplamente divulgado nas redes sociais através de vídeos que capturaram o momento do confronto.

De acordo com relatos obtidos na manhã desta quinta-feira (2) pela Polícia Civil em videoconferência com as vítimas, os ciganos envolvidos têm sido alvo de ameaças de morte há algum tempo, com relatos de familiares que foram vítimas de homicídios perpetrados pelo mesmo grupo. As vítimas do confronto ocorrido na noite de quarta-feira permanecem escondidas por medo de novos ataques.

Durante as investigações, um dos suspeitos foi hospitalizado em estado grave em Jacarezinho e transferido para Londrina para tratamento. Dois outros indivíduos envolvidos foram identificados e qualificados pela polícia em Ourinhos/SP.

Na manhã de hoje (2), em Santo Antônio da Platina, o veículo utilizado no crime, um Celta de cor branca, foi encontrado com perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil iniciou um inquérito para apurar o caso como uma tentativa de homicídio qualificado. As diligências continuam em andamento para esclarecer totalmente o caso.