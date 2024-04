Em uma ação conjunta entre a 12ª Subdivisão Policial e a Delegacia da Mulher de Jacarezinho/PR, um homem de 28 anos foi preso na manhã de segunda-feira (1º) por tentativa de homicídio contra uma idosa de 78 anos.

Os agentes da Polícia Civil localizaram o acusado no bairro Jardim Paraiso e cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário da cidade. O crime teria acontecido na madrugada do dia 26 de março, no mesmo bairro, quando o homem, irmão da cuidadora da vítima, a atacou com uma faca após ela se recusar a entregar dinheiro.

A idosa foi hospitalizada e seu estado de saúde é estável. O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.