Na tarde desta segunda-feira (27), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Cambará, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra Osmar A. D, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-convivente. O crime ocorreu na última quinta-feira (23), em Cambará.

Foragido desde a data do fato, Osmar se entregou à equipe da Polícia Civil hoje, na presença de seu advogado. A vítima, de 28 anos, foi golpeada no tórax, nas costas e nas pernas. Ela se encontra internada em uma unidade de saúde de Londrina, após ser socorrida por um helicóptero com UTI móvel que se deslocou de Maringá para Cambará. Atualmente, a vítima não corre risco de vida, mas pode ter sua perna esquerda amputada em razão dos ferimentos causados pelo autor.

O ex-casal possui três filhos menores de idade e um longo histórico de violência doméstica e familiar.