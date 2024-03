Na manhã de quinta-feira (21), agentes da polícia judiciária da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho/PR prenderam um homem de 37 anos. A operação foi desencadeada a partir de investigações da Polícia Civil sobre um furto ocorrido na Vila Rural.

Segundo informações, no último domingo (17), durante a madrugada, a residência de um casal de idosos na rua Projetada A, na Vila Rural de Jacarezinho, foi invadida. Do local, foi levada uma camionete da marca/modelo GM/S10, além de dinheiro e roupas. Após análise de câmeras de segurança, os investigadores identificaram o suspeito, que é morador do mesmo bairro.

Após a identificação do indivíduo, foi solicitado um mandado de prisão preventiva à Justiça, o qual foi expedido pela Vara Criminal da Comarca. Com o mandado em mãos, os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que confessou o crime. Ele também revelou ter vendido o veículo furtado em Santo Antônio da Platina. Além do furto, o homem é suspeito de ter incendiado uma residência na mesma localidade.

O criminoso encontra-se encarcerado na Cadeia Pública de Jacarezinho, à disposição da Justiça. A polícia continua realizando diligências para a recuperação do veículo furtado.