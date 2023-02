Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta quinta-feira, 09, foi deflagrada a primeira fase da Operação Seguro, pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado do Paraná. A ação conjunta se deu após investigações iniciadas pela Delegacia de Polícia de Carlópolis e contou com aproximadamente 40 policiais, sendo quatro equipes da ROTAM, uma equipe do Canil, além de diversos policiais civis das Delegacias de Joaquim Távora, Jacarezinho, Carlópolis e Siqueira Campos.

As investigações apuram uma associação criminosa atuante no Estado do Paraná voltada à prática de Receptação Qualificada e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor.

Durante esta primeira fase das investigações foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão. Na ação, três pessoas foram presas, sendo uma delas o ex-prefeito da cidade de Carlópolis. Uma pessoa foi presa em flagrante. Ainda, foram apreendidas três armas de fogo, munições, dinheiro, cheques, celulares, documentos e dois veículos de luxo.

Durante as investigações a Polícia Civil representou pelo sequestro de bens móveis, sendo determinado pela Justiça o bloqueio de três carros de luxo, em valor aproximado de R$ 540 mil. Na manhã de hoje foi apreendido mais um veículo de luxo, no valor de R$ 110 mil.

A ação conjunta das polícias Civil e Militar devem continuar, dando andamento nas investigações.