A Polícia Civil concluiu com sucesso a investigação do brutal assassinato de Diego Fernando da Silva, 32 anos, ocorrido no dia 5 de maio (domingo), na rua Joaquim Antônio Graciano, Vila Prestes, em Jacarezinho. O crime, que chocou a comunidade local, teve sua autoria desvendada e os três responsáveis foram presos pela equipe da 12ª Subdivisão Policial.

Crime e investigação

Diego foi encontrado morto em sua casa na manhã do domingo, com o rosto desfigurado por golpes de um objeto contundente. A investigação, conduzida pelo Delegado-Adjunto da 12ª SDP de Jacarezinho, Tristão Borborema de Carvalho, e sua equipe, não contou com testemunhas ou imagens de câmeras de segurança, exigindo um trabalho minucioso e dedicado dos agentes.

Autores e motivação

Através de diligências e técnicas investigativas, a Polícia Civil identificou e prendeu três homens, com idades de 26, 41 e 69 anos, como os responsáveis pelo crime. Segundo apurado, a motivação seria uma discussão entre a vítima e sua ex-mulher, na madrugada do domingo. Vizinhos intervieram na briga, e um deles acionou um parente da mulher, que planejou o assassinato com a ajuda de dois comparsas.

Detalhes do crime

Os criminosos invadiram a casa de Diego enquanto ele dormia e o atacaram brutalmente, causando sua morte. A violência do crime chocou a comunidade local, que acompanhou com apreensão as investigações.

Homicídios solucionados

A Polícia Civil destaca que todos os homicídios ocorridos em Jacarezinho em 2024 foram solucionados pela equipe de investigação, com a prisão dos autores. A corporação reitera seu compromisso com a segurança pública e com a resolução de crimes que causam insegurança na comunidade.