Por volta das 18h15, a Polícia Militar de Jacarezinho cumpriu um mandado de prisão contra um indivíduo que possuía pendências judiciais relacionadas a crimes previstos no Código Penal e na Lei Maria da Penha.

Durante diligências na Vila Scylas, os policiais localizaram o suspeito e deram voz de abordagem, momento em que ele tentou fugir a pé. A equipe realizou acompanhamento e conseguiu contê-lo logo em seguida. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

O homem foi cientificado sobre o mandado judicial em seu desfavor e recebeu voz de prisão. De acordo com o relatório policial, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, para garantir a segurança da condução.

O preso foi encaminhado ao pronto-socorro local, onde passou por avaliação médica e não foram constatadas lesões. Em seguida, ele foi entregue à unidade do Depen, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação faz parte das atividades rotineiras da Polícia Militar no cumprimento de ordens judiciais e na manutenção da segurança pública no município.