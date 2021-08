Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 00h15min na data (21/08) Policiais Militares realizaram a prisão de um indivíduo, 25 anos na Vila Santana, suspeito de envolvimento com narcotráfico, no início da madrugada do sábado (21), na cidade de Cambará.

Denúncias apontavam que o citado indivíduo estava armazenando grande quantidade de drogas em sua residência, localizada na Rua Antônio Michelato, Vila Santana.

Os policias ficaram monitorando a casa do indivíduo, sendo ele abordado assim chegou a sua residência. Em buscas pelo local, os policias encontraram grande quantidade de drogas, escondidas num dos quartos.

Os policiais também levantaram a identidade de outros dois integrantes do bando criminoso. A droga apreendida foi avaliada em torno de *500 mil reais.* O indivíduo foi encaminhado pra Delegacia de Polícia de Cambará.

Resumo:

01 indivíduo, 25 anos, preso por tráfico de drogas.

Apreensões:

☑️ 12 tabletes de “crack”, pesando 9,877 kg (nove quilos, oitocentos e setenta e sete gramas);

☑️ 2 porções de cocaína, pesando 75 gramas (setenta e cinco gramas);

☑️ 18 porções de cocaína, já fracionadas para venda;

☑️ 02 balanças de precisão;

☑️ 01 telefone celular e apetrechos utilizados para fracionar e embalar a droga para venda.

