Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DXhHu4FjQlV/?igsh=MWE3YXBrMHQ2ZDFvdQ==

A circulação de bicicletas e scooters elétricas nas ruas e ciclovias está sob fiscalização da Polícia Militar do Paraná. O objetivo é garantir segurança e esclarecer dúvidas sobre quais modelos podem ou não rodar em vias públicas.

No vídeo divulgado pela corporação, são explicadas as diferenças entre veículos autopropelidos e ciclomotores, além das exigências legais para cada categoria. Entre os pontos abordados estão a necessidade — ou não — de habilitação, limites de potência e velocidade, dimensões permitidas e orientações para uso adequado em ciclovias, ruas e calçadas.

O conteúdo é direcionado a quem já possui ou pretende adquirir um veículo elétrico de mobilidade urbana. A recomendação é assistir até o fim para evitar surpresas durante a fiscalização e garantir que o uso esteja sempre dentro da lei.

A Polícia Militar reforça que a informação é a melhor forma de prevenir acidentes e assegurar convivência segura entre diferentes modais de transporte.