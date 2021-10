Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 20h00min na data (01/10) a equipe da polícia militar realizava patrulhamento na cidade de Ribeirão Claro, quando avistou um indivíduo que ao perceber a aproximação da viatura evadiu-se entrando em uma residência conhecida como local de comércio de drogas.

Diante do exposto a equipe policial encontrou um local adequado para monitorar o local quando viu o mesmo indivíduo sair e entrar em um carro de cor preta.

Realizada a abordagem ao veículo, o indivíduo demorou para parar e descer do carro tendo sido constatado que o mesmo tinha quebrado seu aparelho celular e foi encontrada em busca no veículo *uma porção de cocaína.* Havia denúncias sobre o envolvimento do indivíduo com comércio de drogas e foi acionado o Canil visto que o carro apresentava possíveis locais onde poderia ter mais drogas condicionadas. Prestado apoio pelo Canil, o cão Drak indicou vários pontos com indícios de droga mesmo sendo que em um destes fora encontrado *outra bucha de cocaína.*

O indivíduo foi encaminhado para documentação pertinente e o veículo apreendido por pendências administrativas.

O indivíduo, o celular danificado pelo mesmo, R$30,00 reais em espécie e o entorpecente foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.