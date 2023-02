Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pinturas no rosto, desenhos no papel e exposição de viaturas da Polícia Militar atraíram a atenção das crianças e dos pais durante a tarde deste sábado (18), em Guaratuba, no litoral paranaense. A atividade voltada para o público infantil, foi realizada no Morro do Cristo.

As atividades realizadas pela PMPR durante o Verão Maior Paraná são voltadas para a aproximação do público com as equipes policiais que atuam no litoral do estado, promovendo mais segurança para moradores e veranistas.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Sérgio Almir Teixeira, esteve presente no evento e ressaltou a importância de ações voltadas para o policiamento de proximidade realizadas pelos militares estaduais.

INTEGRAÇÃO– “Ações como essa demonstram que a Polícia Militar está ao lado da população em todas as ocasiões. Além do efetivo reforçado para o policiamento ostensivo no litoral, também promovemos atividades que aproximam o policial da comunidade e isso traz inúmeros benefícios para todos. As pessoas confiam ainda mais no trabalho dos policiais militares”, destacou.

A Miliene Caroline Ruba veio de Arapongas, no norte paranaense, para passar o Carnaval em Guaratuba, e aproveito para levar filho Felipe Ruba, de apenas 4 anos, para participar das atividades realizadas pela Polícia Militar.

“Eu vejo que a praia está bastante segura durante todo o dia e essa atividade aproxima mais a gente dos policiais”, comentou.

CARROS– E não parou por aí, os veículos Camaro e Porsche Macan, com a pintura da Polícia Militar do Paraná, atraíram a atenção do público tanto na exposição, quanto no passeio realizado pelas ruas de Guaratuba.

“São carros que, geralmente, a gente só vê nos filmes. É muito legal ver eles passando pelas ruas aqui de Guaratuba e trazendo mais um atrativo para nós que chegamos para passear”, contou Antônio Moraes, morador de Guaratuba.

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.