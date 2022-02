Escutar esta notícia Escutar esta notícia

*2º BPM APREENDE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM CAMBARÁ*

Nesta sexta-feira (04/02), por volta das 10h00min, a Agência Local de Inteligência do 2º BPM com equipes de Radio Patrulha e Operações com Cães – CANIL em parceria com o Ministério Público de Cambará realizaram operação para cumprimendo de mandado de busca e apreensão naquele município.

Com denúncia de que o suspeito teria em sua posse grande quantidade de entorpecente, tanto na residência, Rua Santa Luzia, quanto enterrado numa mata próxima as equipes realizaram buscas em ambos os lugares e obtiveram êxito.

Como resultado, foram apreendidos: *262 tabletes de maconha pesando 231 kg, 4 tabletes de cocaína pesando 4,300 kg, 01 espingarda cal. 20,* R$ 1.930,00 em espécie, 02 aparelhos celulares apreendidos, 03 rádios comunicadores (HT); 01 canivete, 01 arma de pressão e munições de diversos calibres.

O indivíduo (41 anos) foi preso e encaminhado com os entorpecentes e demais objetos para apreciação da autoridade competente.