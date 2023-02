Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil prendeu um homem, de 23 anos, e uma mulher, de 22 anos, suspeitos de terem agredido o filho do casal, de apenas 17 dias de vida. A criança, que apresentou fratura nas costelas e vários hematomas, está internada em um hospital, em estado grave.

A situação aconteceu em Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná. A criança, que nasceu no último dia 20 de janeiro, foi encaminhada ao hospital na madrugada desta terça-feira (7) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave.

O laudo médico constatou hematoma no tórax, fraturas nas costelas, corte no pé, insuficiência respiratória e desidratação. Por conta da gravidade do caso, o bebê foi transferido para um hospital de Umuarama, também no interior do Estado.

Ao contatar as lesões, os pais foram levados à Delegacia de Polícia Civil. Em depoimento, o pai afirmou que a criança foi machucada após um esbarrão. A mãe relatou que os ferimentos surgiram após o parto.

Com indícios de que o casal teve participação direta nas lesões da criança, a Polícia Civil pediu pela prisão preventiva deles.