Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 21h00min na data (13/09) a equipe da polícia militar, realizou uma operação de policiamento ostensivo para manutenção da ordem pública e combate a criminalidade, nas proximidades na Feira da Lua, em Cambará, alcançando os seguintes resultados:

✔️ 01 motocicleta apreendida e lavrada 01 notificação pelo Art. 162 inc. I do CTB;

✔️ 01 porção “bucha” de maconha apreendida;

✔️ 01 indivíduo encaminhado e lavrado TCIP por Drogas para Consumo e

✔️ 01 Veículo apreendido e lavrado notificações pelos Art 202 inc II, 230 VII e 230 XI todos do CTB.