Na noite do dia 20 de janeiro, uma mulher foi vítima de um roubo violento em sua propriedade rural em Carlópolis. Os indivíduos subtraíram um veículo, uma televisão e outros objetos.

Em resposta ao crime, as Polícias Civil e Militar de Carlópolis iniciaram diligências conjuntas para localizar os autores. Em menos de 24 horas, o veículo da vítima e a televisão foram recuperados.

Ainda durante as investigações, um adolescente de 17 anos, já conhecido dos meios policiais e com histórico infracional, foi reconhecido e apreendido. Na residência do adolescente, os policiais encontraram simulacros de arma de fogo, drogas, dinheiro, uma balança e anotações referentes ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi lavrado um Auto de Apreensão em Flagrante contra o adolescente, que responderá pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas.

A Delegacia de Polícia de Carlópolis informa que as investigações continuam para identificar e capturar os demais envolvidos no crime.