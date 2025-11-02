Na noite da última sexta-feira (31), por volta das 20h50, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo furtado durante abordagem no município de Santo Antônio da Platina (PR).

Segundo informações da corporação, o automóvel, um Ford Ka preto, apresentava placas falsas, pertencentes a um carro de mesmo modelo emplacado no Rio de Janeiro. Após verificação, os policiais constataram que o veículo original havia sido furtado em maio de 2025, na cidade de Fazenda Rio Grande (PR).

O condutor, um homem de 52 anos, residente em Santo Antônio da Platina, relatou ter comprado o carro em uma revenda de Curitiba e afirmou desconhecer a origem criminosa do veículo.

Diante da situação, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. O automóvel será devolvido ao proprietário legítimo após os trâmites legais.