Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A partir desta sexta-feira (08), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) deflagra a Operação Padroeira 2021. Ela vai reforçar o policiamento e as fiscalizações durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A operação, que envolve as seis companhias da unidade, segue até às 23h59 de terça-feira (12).

A força-tarefa tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais com maior fluxo de veículos, a fim de evitar acidentes, infrações e delitos de trânsito.

As equipes estarão em pontos e horários estratégicos nas principais rodovias que ligam o Litoral e o Interior do Estado, atuando através de abordagens, utilização de radares e etilômetro, além do uso de cães para facilitar na localização de drogas e armas de fogo.

O BPRv orienta ainda os motoristas para que, antes de pegarem a estrada, façam um planejamento de sua viagem e cuidem da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Além disso, também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos e taxas (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).