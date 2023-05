Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Delegacia da Mulher, unidade da Polícia Civil de Jacarezinho, trabalha com a hipótese de triplo homicídio no caso que checou a comunidade envolvendo a morte mãe e duas filhas encontradas mortas no interior de uma casa na periferia da cidade. Os corpos foram achados já em estado de decomposição e foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal), unidade de Londrina, para autópsia.

A princípio, a linha de investigação parte do indício de que mãe e filhas foram assassinadas. O resultado da autópsia dará maior embasamento para os trabalhos de elucidação do crime. As investigações não descartam, porém, a possibilidade de homicídios seguido de suicídio, mas pelas características do local em que os corpos foram encontrados, este desfecho é o menos provável.

O inquérito é presidido pela titular da Delegacia da Mulher, Carolinne dos Santos Fernandes, que deve atualizar a imprensa conforme a evolução das investigações. Por ora, alguns detalhes do caso não foram divulgados para não atrapalhar o trabalho policial.

Sabe-se que testemunhas foram ouvidas já nesta terça-feira (23) e seus depoimentos reforçaram a hipótese que as três mortes tenham sido realmente assassinatos.

O CASO

O crime que chocou Jacarezinho e região deve ter acontecido há cerca de três ou quatro dias. Os corpos foram encontrados nesta segunda-feira, quando vizinhos sentiram um forte cheiro vindo da residência onde as vítimas moravam, no Jardim Maria Angélica e, sem ver a família há algum tempo, acionaram a polícia.

No local os policiais se depararam com o corpo de Ellen Craveiro, de 21 anos, e suas duas filhas, uma criança de cinco anos e outra com menos de um mês de vida, enrolados com cobertores, e já em estado de decomposição.

Os moradores da vizinhança, residentes na Rua José Honório, no bairro Jardim Maria Angélica, contaram às autoridades que há dias não viam a jovem identificada como Ellen Craveiro e suas crianças. Um dos moradores percebeu o mau cheiro proveniente da casa onde as vítimas residiam, acionam a PM.

A porta da casa foi arrombada e os três corpos, já em estado de decomposição, foram encontrados em um dos cômodos da moradia. Chamou atenção o fato de que os cadáveres estavam sob cobertas,

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), de Londrina para serem periciados e até o final da tarde desta terça-feira (23), nenhuma informação foi passada à imprensa.

Várias informações postadas em redes sociais por moradores de Jacarezinho apontam que Ellen Craveiro era mãe de uma menina de cinco anos, de um primeiro relacionamento e, de um bebê de menos de um mês, com um segundo companheiro, que estaria preso e que recebia visita da esposa com frequência.