Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu na tarde desta segunda-feira, 06/06/2022, a vacinação dos policiais militares de Jacarezinho contra gripe.

Esta ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho, como parte da estratégia de controle da doença nesta época do ano.

O imunizante previne contra os três tipos da gripe: Influenza A (H1N1), (H3N2) e gripe B, sobretudo para as formas graves e possíveis complicações destas patologias.

O Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Castelo Branco, falou sobre a importância da vacinação: _“Com a imunização diminuímos de forma expressiva o afastamento dos policiais do trabalho durante o inverno, ficando, desta forma, a comunidade com um policiamento mais eficaz e presente. Externo, também, meus agradecimentos à Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho, que, por meios de seus servidores, de forma solícita, se dispuseram a ir até a Sede da Companhia para aplicação da vacina”.