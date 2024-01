Policiais Militares prenderam um homem por dirigir sem capacete e com mandado de prisão em aberto na noite de terça-feira (16), na rua Orconson José Roberto, Centro, em Santana do Itararé.

Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento pelo município quando foram informados por populares que havia um homem transitando de motocicleta sem utilizar capacete. Os policiais foram no encalço do suspeito quando se depararam com a motocicleta com dois homens sem utilizar capacete.

Ao perceber a presença policial, o homem que estava na garupa pulou da moto e se evadiu, não sendo possível localizá-lo. Já o condutor tentou se evadir da equipe policial, porém devido às más condições de conservação do veículo, foi abordado logo em seguida.

Durante o procedimento, o abordado se recusava a acatar as ordens dos policiais e teve que ser contido com o uso de algemas. Ao fazer as verificações pertinentes, foi constatado que o homem não possui habilitação, a motocicleta estava sem placa e com a numeração do chassi raspado.

Ao identificar o abordado, foi encontrado um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça, pelo crime de roubo. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o Depen para as devidas providências.