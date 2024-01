O 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Cornélio Procópio divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira (25) informando a morte do soldado Bruno Cezar Ramos, em um acidente na BR-369, no norte pioneiro do Paraná,na noite de quarta-feira (24).

Segundo a nota, a viatura Rotam, prefixo 13685, composta por três militares, estava em deslocamento do município de Cornélio Procópio para o município de Assaí, para prestar apoio a uma ocorrência.

Na altura do km 111, município de Uraí, a viatura acabou aquaplanando e saindo da pista, vindo atingir uma vegetação, o que acabou causando o tombamento do veículo.

Um dos soldados fraturou uma das pernas e foi encaminhado para a Santa Casa de Cornélio Procópio. Outro militar foi retirado das ferragens, e após atendimento da equipe Samu foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina. O soldado Bruno Cezar Ramos morreu no local do acidente. O corpo do foi encaminhado para o IML de Londrina.

O 18º BPM lamentou a morte do policial militar e prestou condolências aos familiares e amigos