O policial militar Márcio Trajano, de 36 anos, morreu após sofrer um acidente na BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Ele colidiu a motocicleta que pilotava com um caminhão que saía de um posto de combustíveis no final da tarde de sábado (15). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o soldado da Polícia Militar (PM) foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Jacarezinho, mas não resistiu aos graves ferimentos da batida.

Acidente ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis (Foto: PRF)

Segundo a PRF, Márcio trafegava com sua moto particular em direção a Santo Antônio da Platina, cidade em que residia, quando colidiu contra a lateral do caminhão que acessava a rodovia. as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária.

Morte causa comoção em Santo Antônio da Platina

A morte do soldado da PM, que deixa esposa e três filhas pequenas, causa comoção entre os platinenses. O cantor Antony Corrêa, da dupla Antony e Gabriel, postou uma homenagem ao amigo de infância em suas redes sociais.

Soldado Márcio Trajano deixa mulher e três filhas (Foto: Arquivo pessoal/Facebook)

“Infelizmente faleceu um amigo de infância. Vai com Deus Marcinho Trajano, obrigado pela sua amizade ao longo desses 21 anos. Me lembro de quando estava na 7ª série e um novato chegava no colégio vindo de Apucarana-PR, logo nos aproximamos e não imaginaria que nossa amizade duraria pra sempre.

Tínhamos gostos parecidos, morávamos no sítio e uma paixão enorme por futebol, que inclusive gerava uma rivalidade enorme quando jogávamos um contra o outro. Chegamos a ser sócios e até chegamos a brigar, ficamos um tempo sem se falar, mas a amizade falou mais alto, deixamos as nossas diferenças no trabalho de lado e retomamos nossa amizade, foi a melhor coisa que podia acontecer.

E quando você conheceu sua esposa? Eu estava lá também, fui fazer um curso de designer e te chamei pra ir junto, lá você começou seu romance que deu origem a 3 lindas filhas e uma família linda. Tinha um orgulho enorme por você ter se tornado policial, falava pra todo mundo que tinha um amigo que era policial da ROCAM.

E eu sei que você também tinha orgulho do amigo cantor, todo show que tinha próximo você estava presente e passava no camarim dar um alô. Descansa em paz meu amigo, um dia a gente se reencontra e coloca a conversa em dia! Até logo fião”, diz a mensagem do cantor.

Cantor sertanejo Antony Corrêa homenageou o amigo de infância em suas redes sociais (Foto: Arquivo pessoal / Instagram)

O velório acontece neste domingo (16), na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina. O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério São João Batista, também em Santo Antônio da Platina.