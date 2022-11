Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no amanhecer desta quinta-feira (17), em Santo Antônio da Platina, região do norte pioneiro do Paraná, uma Kombi que realizava o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ocorrência se deu no Km 43 da BR-153, por volta das 06h30.

Ao avistarem o veículo, que saia de uma rodovia estadual, a equipe tentou realizar a abordagem mas seu condutor, um homem de 36 anos e morador de Nova América da Colina (PR), tentou fugir correndo a pé em área de mata, mas foi alcançado e preso pelos policiais.

Ao vistoriarem o compartimento de cargas foi constatado se tratar de contrabando de cigarros, da marca palermo. A kombi era clonada, portando placas frias que remetiam a veículo diverso.

O veículo foi encaminhado junto com a mercadoria para a Receita Federal, e o preso apresentado na sede da Polícia Federal de Londrina.

O crime de contrabando tem pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.