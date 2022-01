Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro cachorros foram encontrados em situação de abandono na manhã de terça-feira, 18, em Siqueira Campos/PR. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa foi até o pelotão e denunciou o fato. A equipe deslocou-se até o endereço junto com um veterinário do município, na rua Pedro Domingues da Silva, e comprovou a acusação.

Na casa não havia ninguém e os vizinhos relataram que os animais estavam abandonados havia mais de quatro dias. Os policiais abriram o portão da garagem que estava amarrado, e com apoio do Canil Municipal recolheu quatro cães para tratamento veterinário e adoção.

Os proprietários foram qualificados e o boletim de ocorrência encaminhado para procedimentos cabíveis quanto aos maus-tratos.