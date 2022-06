Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (8) na BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR, envolvendo um caminhão boiadeiro, uma carreta e um carro.

Conforme apurou a imprensa, o caminhão boiadeiro seguia no sentindo Ibaiti e ultrapassava outro caminhão pela terceira pista da rodovia, quando o veículo à sua frente retornou repentinamente para a mesma faixa. Para evitar a colisão, o motorista do caminhão boiadeiro desviou para a pista contrária e atingiu o rodado da carreta, que transportava soja.

Com o impacto da colisão, a cabine do caminhão e a grade boiadeira ficaram destruídas. Um pedaço de madeira se desprendeu e quebrou o vidro lateral de um carro que seguia atrás da carreta.

De acordo com Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, o motorista do caminhão teve ferimentos graves, porém estava consciente e orientado, já o passageiro teve ferimentos moderados. O motorista da carreta e a motorista do carro não se feriram.

As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Econorte e Polícia Rodoviária Federal.

O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos por aproximadamente uma hora.