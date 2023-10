Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O domingo (15) no Paraná tem registrado pouca precipitação, apenas garoa e chuva fraca em algumas regiões. O estado permanece com possibilidade de temporal para o início da semana, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na segunda-feira (16), uma massa de ar quente irá predominar no Paraná. Por isso, durante a tarde, o tempo deve ficar instável. Existe risco de tempestade em municípios perto da fronteira com a Argentina e da divisa com Santa Catarina.

Curitiba tem precipitação acumulada, para segunda-feira, de 1.6 mm. Cidades como Londrina, Maringá e Cascavel registram possibilidade de chuva para terça-feira (17). São 8.9 mm, 10.3 mm e 21.1 mm, respectivamente. Na capital, 19.0 mm.