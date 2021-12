Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um Nissan Sentra pegou fogo na tarde deste domingo (5) após atingir uma árvore na PR-092, próximo a Santo Antônio da Platina – Norte Pioneiro paranaense.

De acordo com o tenente Eduardo Felipe Silva do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, os dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves.

Apesar do esforço das equipes no combate ao incêndio, o veículo ficou destruído.