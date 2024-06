A PR-092 receberá a partir do mês de julho uma série de obras, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários e melhorar a trafegabilidade. A rodovia agora será administrada pela EPR Litoral Pioneiro, que iniciará intervenções ao longo dos 127 quilômetros da via, realizando melhorias no pavimento, na sinalização vertical e horizontal, bem como na rotina de serviços de conservação.

A EPR Litoral Pioneiro informa que as obras devem ser concluídas até novembro, antecipando o prazo previsto em três meses. O diretor-presidente da empresa, Marcos Moreira, destaca a importância do trecho para a região e a necessidade da intervenção para a segurança dos usuários. Ele ressalta que ao final do ano, os usuários perceberão uma mudança significativa na segurança da rodovia, juntamente com o início da operação em agosto de 2024.

As obras serão realizadas por equipes da concessionária ao longo de toda a rodovia, o que transformará a área em um grande canteiro de obras. Isso exigirá paciência dos moradores e motoristas que transitam na região. Serão feitas intervenções em oito trechos simultaneamente durante o auge dos serviços, com mais de 100 profissionais trabalhando das 7h às 19h, de segunda a sábado. Para garantir a fluidez do tráfego durante a execução dos serviços, a concessionária implantará o sistema ‘Pare-Siga’.

“A região do Norte Pioneiro é estratégica para o Estado do Paraná e merece rodovias de qualidade e seguras para motoristas e moradores”, enfatiza o diretor-presidente da concessionária. A empresa tem se empenhado em oferecer toda a estrutura necessária para a região desde o início da concessão.

Nova fase de trabalhos na BR-153

Na BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, o cronograma de trabalhos avança para uma nova fase dos serviços iniciais, em que estão em andamento obras mais profundas nos dois sentidos dos 52 quilômetros sob concessão da EPR Litoral Pioneiro.

Nesta etapa, serão realizadas a troca do pavimento e a atualização da sinalização vertical e horizontal, deixando a rodovia em plenas condições de trafegabilidade com conforto e segurança para os usuários até novembro. Os trabalhos serão intensos para garantir a agilidade na entrega, com dezenas de profissionais envolvidos de segunda a sábado, das 7h às 19h.

O trecho em obras da BR-153 contará com o sistema ‘Pare-Siga’ no fluxo de veículos. Além de contar com a paciência dos motoristas durante os trabalhos, a EPR Litoral Pioneiro orienta os usuários a redobrarem a atenção na sinalização adicional e a planejarem suas viagens pela rodovia com antecedência.

Para obter informações sobre as condições das rodovias, os usuários podem acessar os canais de comunicação da EPR Litoral Pioneiro, como os perfis no X, Facebook e Instagram, e também pelo canal do Whatsapp. Os canais estão concentrados no Aplicativo da EPR Litoral Pioneiro, disponível para Android e IOS. Em caso de emergências, os motoristas devem ligar para 0800 277 0153.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e @EPRLPioneiro (Plataforma X).