Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Fiat/Palio e um VW/Gol na tarde deste sábado (10), na PR-439 (Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, próximo à Rouprin), em Santo Antônio da Platina/PR.

Segundo informações, o motorista do Palio teria sofrido um mal súbito e perdido o controle do veículo, que invadiu a pista contrária e colidiu com o Gol.

O motorista do Palio e o passageiro do Gol foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhados ao pronto-socorro. O condutor do Gol não se feriu.