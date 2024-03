O prazo para a regularização ou a emissão do Título Eleitoral se encerra no próximo dia 8 de maio. Essa é a data limite para quem possui qualquer pendência com a Justiça Eleitoral ou para as adolescentes e os adolescentes entre quinze e dezoito anos que desejam votar nas eleições deste ano. Vale lembrar que as pessoas com 15 anos só poderão votar caso completem 16 antes do primeiro turno da próxima eleição.

Os procedimentos podem ser realizados pessoalmente, nos Cartórios Eleitorais, ou de forma on-line, pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral.

O primeiro turno das eleições 2024 está marcado para o dia 6 de outubro, e um eventual segundo turno, em cidades com mais de duzentos mil eleitores em que um dos candidatos não conseguiu a maioria absoluta de votos válidos, ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.