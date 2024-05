O eleitorado tem até o dia 8 de maio para tirar, transferir ou regularizar o Título de Eleitor, se quiser votar nas Eleições Municipais de 2024. Depois dessa data o cadastro eleitoral estará fechado, em virtude da preparação da logística de votação do pleito.

Desde o dia 8 de abril, os serviços on-line estão suspensos para eleitoras e eleitores sem biometria, ou seja, para essas pessoas o atendimento ocorrerá exclusivamente de forma presencial. Quem está com as digitais e foto cadastradas pode continuar utilizando o Autoatendimento Eleitoral até o fechamento do cadastro (8 de maio).

Consultar sua situação eleitoral

Serviços

Alistamento (primeiro Título): compreende os atos de qualificação e inscrição da eleitora ou do eleitor, o que permite que a pessoa adquira seus direitos políticos e possa votar na eleição.

Transferência de domicílio eleitoral : é a operação que atualiza o endereço da pessoa que mudou de cidade, estado ou país, para que ela possa continuar a exercer o direito do voto.

: é a operação que atualiza o endereço da pessoa que mudou de cidade, estado ou país, para que ela possa continuar a exercer o direito do voto. Atualização de dados cadastrais (revisão): é o serviço em que a eleitora ou o eleitor solicita a alteração dos próprios dados (atualização do nome, endereço ou local de votação, por exemplo), sem mudar o município.

Atendimento

Tanto no atendimento presencial quanto on-line, é necessário ter em mãos a seguinte documentação:

– Documento oficial de identidade com foto (frente e verso);

– Comprovante de residência emitido há no mínimo 3 meses e no máximo 12 meses;

– Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (caso haja).

– No caso dos homens nascidos em 2005, também é preciso apresentar comprovante de quitação do serviço militar.

O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. A partir da próxima segunda-feira (22) até o dia 8 de maio, entretanto, 28 Fóruns Eleitorais do Paraná terão horário estendido, das 9h às 18h. Nesses locais também haverá plantão de atendimento no final de semana, nos dias 4 e 5 de maio.

Consultar contato e endereço das Zonas Eleitorais do Paraná

Em caso de dúvidas, ligue para o Disque-eleitor do TRE-PR, pelo número 0800 640 8400 (ligação gratuita); ou converse pelo Multicanal via WhatsApp (41) 3330-8500.

Com informações do Tribunal Superior Eleitoral