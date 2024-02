Na madrugada desta quinta-feira (22), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizou uma operação na PR-855, em Bandeirantes, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de produtos eletrônicos sem nota fiscal.

Durante abordagem a um ônibus que fazia o itinerário Campo Mourão a Aparecida, a equipe encontrou uma caixa no compartimento de carga com 35 receptores de sinais de televisão da marca Hightv UP+. Ao verificar a documentação, constatou-se a falta da comprovação fiscal da mercadoria.

Atrás de uma poltrona, em posse de uma passageira, uma bolsa preta contendo diversos celulares sem nota fiscal; atrás de outra poltrona, em posse de outra passageira, diversas bolsas com produtos de origem estrangeira sem a devida documentação.

As passageiras admitiram que estavam transportando a mercadoria até São Paulo, onde a entregariam a uma pessoa desconhecida em troca de pagamento pelo transporte.

Após contato com a Polícia Federal, as passageiras foram qualificadas e os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal em Londrina.