O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRV) divulgou nesta segunda-feira (8) o balanço operacional do ano de 2023. Os dados apontam resultados positivos em diversas áreas, com destaque para a redução de acidentes de trânsito e o aumento das apreensões de drogas e armas.

No total, o BPRV registrou 312.371 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade. Foram realizados 55.274 teste etilométricos, sendo 974 pessoas autuadas por embriaguez ao volante e 268 pessoas presas pelo crime de embriaguez.

Em relação aos sinistros de trânsito, foram atendidos cerca de 4.600 acidentes, o que representa uma redução de 2,55% em relação ao ano de 2022.

Na parte criminal, o BPRV apreendeu mais de 33,4 toneladas de entorpecentes, mais de 279.760 maços de cigarros e 127 armas de fogo.

Como resultado de todas as apreensões, 166 pessoas foram presas.