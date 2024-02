O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do Paraná dará início à Operação Carnaval com o objetivo de reforçar o policiamento em todas as rodovias estaduais durante o feriado prolongado. O período de vigência será das 07h do dia 9 até às 23h59 do dia 14 de fevereiro, abrangendo todo o Estado.

Com a expectativa de um considerável aumento no fluxo de veículos em todas as rodovias estaduais devido ao feriado prolongado, a intensificação da fiscalização de trânsito estará centrada no monitoramento dos veículos que circulam pelas estradas, visando manter a fluidez no tráfego e garantir a segurança viária. Será aplicado um efetivo policial em operações com radares para inibir o excesso de velocidade, além da realização de testes etilométricos em condutores durante as abordagens, com o intuito de coibir casos de embriaguez ao volante.

É importante ressaltar que os acessos ao litoral do Paraná, que incluem os Postos Rodoviários, também receberão reforço no policiamento, levando em consideração os eventos e shows programados para este período festivo. Além disso, as equipes com cães e a Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) serão empregadas para fiscalizar veículos de carga, veículos de passeio e ônibus de viagens, com o intuito de reprimir atividades criminais.