O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) realizará a ‘Operação Padroeira’, entre os dias 11 e 16 de outubro, em alusão ao feriado do dia 12 de outubro. O objetivo da operação é intensificar o policiamento nas rodovias estaduais que estarão com maior fluxo de veículos, considerando o feriado prolongado de 5 dias.

O foco da operação é o de manter o fluxo nas rodovias que dão acesso ao interior do estado e principalmente litoral, além de monitoramento dos pontos que já ocorreram bloqueios, ocasionados pelas intempéries. Inclui-se ainda, a intensificação da fiscalização de trânsito voltada para inibição de consumo de bebida alcoólica vinculada a condução veicular e excesso de velocidade, por intermédio de operações com aparelhos de etilometro e radar, respectivamente.

Haverá também, equipes Rotam e Canil para abordagens a ônibus de viagens, veículos de carga e passeio, visando inibir atividades criminais nas rodovias estaduais.

A operação terá início às 8h do dia 11 e finalizará às 8h do dia 16 de outubro, em todo o Paraná.

Orientações para motoristas

A PRE orienta os motoristas que irão viajar durante o feriado a planejarem a viagem com antecedência, verificando as condições do veículo e respeitando as normas de trânsito.

Também é importante evitar dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas e manter a velocidade dentro do limite permitido.

Em caso de emergência, os motoristas devem acionar o telefone 193.