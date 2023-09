Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, acompanhará o leilão do Lote 2 das rodovias paranaenses que acontece nesta sexta-feira (29), na bolsa de valores, na companhia do governador Ratinho Júnior.

É importante frisar que Jacarezinho é um dos municípios de grande interesse no assunto, uma vez que tem dois trechos de rodovias inclusos nesse processo – no caso a BR-153, que corta a cidade, e a BR-369, ambas com projetos de duplicação.

“Alegria poder participar desse momento de grande importância para todo o Paraná, onde o Estado busca uma solução moderna e eficiente para a questão das nossas rodovias, que em décadas passadas sofreram um verdadeiro drama”, analisa o prefeito.

“Agora teremos uma concessão saudável, de forma séria e que vai transformar a realidade das rodovias paranaenses. E estaremos acompanhando, uma vez que em Jacarezinho estão previstas diversas obras de grande importância para os próximos anos através da concessão da BR-153 e BR-369”, completa Palhares.

Além das duplicações, ainda estão previstas obras como a implantação de até 10 viadutos, somando as duas rodovias em seus trechos dentro do município de Jacarezinho – os principais no trevo com a PR-431 sentido Cambará, no trevo com a Avenida Brasil (o conhecido “trevo do santo”), no trevo com a Rua Otaviano Tonet (na Vila Rosa) e no trevo com a Rua Fernando Botareli (no Aeroporto).

Há ainda a previsão da implantação de mais quatro passarelas, sendo três dentro do perímetro urbano da BR-153 em Jacarezinho e outra próximo ao distrito industrial, e também de avenidas marginais.

LEILÃO

A nova concessão rodoviária do Paraná une rodovias federais e estaduais em um modelo inédito no País. São 3,3 mil quilômetros de rodovias, divididos em seis lotes, com previsão de receber mais de R$ 50 bilhões apenas em investimentos (duplicações, viadutos, ciclovias). O edital também conta com as novidades mais modernas do mercado, como a DUF, câmeras com tecnologia OCR, que permitem reconhecimento de placas de veículos, em pontos estratégicos; iluminação em LED em trechos urbanos, viadutos e entroncamentos; sistema de pesagem automático em movimento (WIM) de caminhões; e sistema de monitoramento meteorológico próprio. O Lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão. Estão previstas obras de duplicação de 350 quilômetros de estradas, 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 quilômetros de vias marginais e 72 quilômetros de ciclovias. Serão ainda 107 novos viadutos, 52 passarelas, 35 pontos de correção de traçado e oito passa-faunas. Serão investidos R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos.