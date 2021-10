Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Recurso para pavimentar o Jardim Castro já está na conta

O Ministério do Desenvolvimento Regional depositou os recursos para a pavimentação da primeira etapa do Jardim Castro, em Jacarezinho. O crédito na conta do Município, na Caixa Econômica Federal, foi efetuado nesta quinta-feira (dia 28), em parcela única. No total foram creditados R$ 995 mil. A contrapartida da Prefeitura nesta etapa é de R$ 39.791,67.

A pavimentação do Jardim Castro foi dividida em duas etapas, ambas custeadas com emendas do deputado federal Diego Garcia (Podemos). Inicialmente, o deputado destinou R$ 1 milhão, mas após a elaboração dos projetos, constatou-se que esse valor seria insuficiente para a pavimentação completa do bairro.

Por essa razão, Garcia destinou uma segunda emenda, no valor de R$ 578.003,00. Essa segunda etapa está em fase de licitação, e no total deve custar R$ 663.107,05, dos quais R$ 85 mil serão por conta da Prefeitura. A abertura dessa licitação ocorrerá no dia 9 de novembro.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) elogiou o fato de o Ministério ter feito o repasse no valor integral, pois isso facilita os pagamentos às empresas contratadas para executar os serviços. “Antes tínhamos que fazer a medição da parte concluída dos serviços, encaminhar à Caixa, que encaminhava ao Ministério, que ia ver quando seria possível pagar. Agora poderemos agilizar os pagamentos, e isso pode incentivar mais empresas a participarem das licitações, uma vez que se elimina etapas burocráticas”, comemora.

A pavimentação asfáltica do Jardim Castro deverá ser iniciada em 10 dias, aproximadamente. “A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano deverá emitir ordem de serviço nos próximos dias, e assim que terminar a pavimentação da Chácara Maravilha e Jardim João Afonso, a empreiteira já iniciará os trabalhos no Jardim Castro”, prevê Palhares. A empresa que venceu as licitações, em ambos os casos, é a RMR Rezende, de Santo Antonio da Platina.

Outras obras

Palhares informa que foram liberados os recursos para pavimentação do trecho da Avenida Getúlio Vargas, entre o Asilo São Vicente e o final da rua, assim como a pavimentação do trecho final da Rua Professor Rodrigo, próximo ao Jardim Cabral. Essas obras foram viabilizadas com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Lupion (União Brasil).

Segundo o prefeito, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano está finalizando os procedimentos para encaminhar o pedido de licitação. “São muitas obras ocorrendo ao mesmo tempo, mas nossa equipe está se dedicando para dar conta de toda a burocracia”, justifica.

Outras ruas que estão em vias de terem as pavimentações licitadas são a Dom João VI e Vitória Régia (Jardim Alves), Jardim Santa Helena, Avenida da Cidadania, além da pavimentação com pedras irregulares da Vila Rural Novo Texas.

Panorama

A maior obra de pavimentação da atual gestão em extensão é a do Jardim Panorama. Os recursos já estão garantidos, mas ainda faltam ajustes para a assinatura do convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, e posterior inclusão dos recursos no Orçamento Municipal (Lei Orçamentária).

Em relação ao Jardim Europa – maior obra em volume de recursos – está sendo elaborada a documentação para contratação de financiamento junto à Agência de Fomento Paraná. O mesmo financiamento vai viabilizar a pavimentação da avenida de acesso ao Centro de Eventos.

Distrito Industrial

A licitação das obras de infraestrutura do Distrito Industrial III, localizado próximo ao trevo do São Sebastião, teve a primeira licitação deserta, ou seja, nenhuma empresa compareceu ao certame. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano está procedendo a uma verificação para detectar alguma necessidade de ajuste, após o que será encaminhado novamente pedido de abertura de licitação.