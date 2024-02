O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, reivindicou junto à concessionária responsável pela gestão da BR-153 e BR-369 que moradores locais sejam isentos da cobrança de pedágio nas praças das duas rodovias, que deve entrar em vigor nas próximas semanas. As partes estiveram em reunião nesta semana.

Outra preocupação da comunidade e já firmada em contrato do governo do Paraná com a concessionária foi com relação à total isenção para motocicletas, que desta forma terão passagem gratuita nas praças de pedágio nesta nova concessão.

“Ficamos satisfeitos com essa reunião. Apresentamos as demandas da comunidade e foi uma conversa muito produtiva. A questão das motos já foi dialogada anteriormente e firmada em contrato e outras situações serão estudadas para chegarmos a uma solução”, pontua o prefeito.

“Temos moradores de Marques dos Reis, pessoas que moram em uma cidade e trabalham em outra, pessoas com tratamento de saúde, estudantes, enfim, uma série de situações que não podem ser taxadas, então estamos conversando para que a isenção seja uma realidade para nossa população”, completa Palhares.

OBRAS E TRABALHADORES

Entre os diversos tópicos da reunião, destaque ainda para a realização de obras de infraestrutura na BR-153, principalmente no perímetro urbano de Jacarezinho, e ainda a contratação de moradores locais para atuar nas praças localizados no município.

“Com relação a contratação de pessoal, deixamos claro a necessidade de que esse processo acontecesse com nossa participação, via Sine, e direcionado para moradores daqui. Já com relação às obras, explicamos algumas prioridades, como o trevo do Aeroporto, trincheiras em outros pontos estratégicos e novas passarelas. A duplicação da BR-153 também foi garantido que acontecerá em até três anos”, finaliza o prefeito de Jacarezinho.