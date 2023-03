Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jaelson Ramalho Matta, prefeito de Bandeirantes, no Norte do Paraná declarou situação de Calamidade Pública nas áreas do município que foram danificadas, após uma barragem transbordar neste domingo (5).

O documento autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. Dezenas de casas e centenas de pessoas foram afetadas.

De acordo com as equipes, a água chegou a dois metros, mas já desceu consideravelmente.

As regiões mais atingidas são o Bairro Invernada, Vitória, Jardim União, Vila Bela Vista e Vila São Pedro.

Veja o decreto na íntegra