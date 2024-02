O prefeito Dr. Antonely Carvalho inaugurou na tarde desta quinta-feira (1º), o Heliponto Municipal Prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos.

Participaram da solenidade ao lado do prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice prefeito Ulisses Mingote, os vereadores da 18ª Legislatura, o deputado estadual Alexandre Curi, o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, o deputado federal Pedro Lupion, o secretário estadual de Saúde Beto Preto, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná coronel Manoel Vasco Figueiredo Junior e os familiares do homenageado ex-prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos (in-memoriam).

O Heliponto Municipal Prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos é o primeiro heliponto aero médico balizado do Paraná construído fora de aeroportos. O heliponto possui uma pista de pouso, com toda infraestrutura de segurança e iluminação para pousos e decolagem noturnas; alambrado em estrutura metálica para proteção e segurança de pessoas e calçamento do passeio público no entorno. O heliponto também é dotado de instalações e facilidades para apoio às operações de helicópteros e de processamento de passageiros e/ou cargas.

A família do ex-prefeito foi homenageada recebendo das mãos do prefeito Antonely, vice-prefeito Ulisses, vereadores e demais autoridades a cópia da Lei 1090/2022 que dá nome ao Heliponto Municipal. A secretária de Projetos Karina da Costa dos Santos Manabe fez um discurso emocionado relembrando os grandes feitos do pai, o ex-prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos (in-memoriam) em prol da cidade e dos ibaitienses.

O prefeito Dr. Antonely carvalho comentou o que o heliponto significa para Ibaiti e região. “Inaugurando este heliponto reconhecemos a importância dessa infraestrutura para emergências médicas e de resgate, trazendo com esta nova instalação benefícios diretos à população tanto na qualidade dos atendimentos, como melhorando a segurança operacional das aeronaves, com respostas ainda mais rápidas aos cuidados médicos de urgência e emergência. O Peté sempre foi um prefeito que pensou no bem estar da população e na saúde dos ibaitienses. Este heliponto atenderá principalmente transportes aero médicos, por isso nada mais justo que o denominássemos com o seu nome em homenagem aos grandes serviços prestados por ele na área da saúde?,disse o prefeito

?Parabenizamos a Secretaria de estado da Saúde, a equipe do Aero e ao secretário de Saúde Beto Preto e ao nosso governador Ratinho por ser um exemplo em atendimento aero médico para todo o Brasil, o que vem salvando muitas vidas em nosso Estado?, concluiu o prefeito.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Ibaiti – PR

